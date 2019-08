18 agosto 2019. È la data che segna il ritorno in Italia di Mario Balotelli, a tre anni di distanza dall'ultima esperienza con la maglia del Milan. Nel mezzo le avventure con Nizza e Marsiglia e, alla fine, il tanto desiderato ritorno a casa. Il passaggio al Brescia è diventato ufficiale e l'attaccante italiano l'ha 'festeggiato' con una story su Instagram. Per celebrare il suo approdo al club di Cellino, il classe '90 ha scelto il suo fedele compagno, Bruce. Balotelli, infatti, ha postato un video mentre scherza e gioca con il suo cane, testando la sua fedeltà calcistica. "Bruce, guardami - dice l'ex centravanti dell'OM -. Ma tu tifi Brescia o no? Allora, tifi Brescia o no?", ricevendo lo sguardo amorevole del suo cagnolino, pronto ad accompagnarlo in questo nuovo viaggio, mai così vicino ai luoghi in cui è cresciuto. Con la speranza che l'aria di casa contribuisca a restituirgli la tanto desiderata maglia della Nazionale in vista dell'Europeo, in programma la prossima estate.