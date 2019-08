Un commento per alimentare il sogno. La Fiorentina continua a corteggiare Franck Ribery, esterno classe '83 svincolato dal Bayern Monaco. 'Combatte' le offerte di Dinamo e Spartak Mosca e spera nel 'sì' del francese, anche grazie a un alleato importante: si tratta di Luca Toni, ex bomber della Viola e soprattutto ex compagno di Ribery ai tempi del Bayern. I due sono amici, e stavolta è stato proprio Toni a servire un 'assist'... grazie ai social.

Il siparietto su Instagram

Prima una nuova foto di Ribery sul suo profilo: "Pronto per una nuova sfida". Poi il commento di Toni: "Fratello mio, sei grande giocatore... vieni in Italia?". E una risata. Ribery ha risposto con dei cuori. I tifosi della Fiorentina continuano a sognare, l'esterno ha aperto a un trasferimento in Viola nonostante le offerte dalla Russia. Le parole di Pradé parlano chiaro: "Ci piace molto, se vuole continuare a giocare ad alti livelli lo accogliamo a braccia aperte, ma non abbiamo le possibilità delle squadre russe o arabe". Tradotto: Ribery deve ancora scegliere la destinazione, ma la Fiorentina spera nel sì definitivo.