"Scusi, dov'è la sede dell'Inter?". "Guardi, è proprio qui... ma lei chi è?". La scena deve essere stata più o meno questa. Da un lato Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, dall'altro un ragazzo di 24 anni che vuole giocare nell'Inter. Il guizzo da cronista c'è, le domande arrivano dopo: "Chi sei? Come mai sei qui?". Calma, perché la storia è ancora tutta da scoprire. Carlo Mohamed si è presentato sotto la sede dell'Inter per proporsi ai nerazzurri. Tutto vero, come testimoniato dall'intervista di Sky Sport al ragazzo.

"Ruolo? Trequartista-difensore!"

L'età l'abbiamo detta, il nome pure, ora tocca al ruolo. Ne ha parlato lui stesso, suscitando qualche risata: "Posso giocare in tutti ruoli, ma sinceramente preferisco la difesa perché non ho voglia di correre (ride, ndr). I miei ruoli preferiti sono difensore e trequartista. Fino ad ora non sono riuscito a farmi il cartellino, ma mi sono allenato”.

Mohamed vorrebbe giocare con la Primavera, anche se non ha più l'età: "L’inter mi ha chiamato e adesso sono qui per vedere se accetteranno o meno la mia candidatura. Vorrei provare con la Primavera e puntare ad arrivare in prima squadra". Nessun procuratore: "Faccio da solo, non ho bisogno di qualcuno che mi faccia da mittente".