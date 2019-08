Sanchez-Inter, lo United parteciperà all'ingaggio

In un anno e mezzo allo United, Sanchez non è riuscito a ripetere lo score esibito con la maglia blaugrana e nei tre anni e mezzo all'Arsenal. Con i Red Devils l'attaccante ha firmato 5 reti in 45 partite ed è fuori dai piani tecnici di Solskjaer, che nell'ultima sfida di Premier League contro il Wolverhampton non l'ha nemmeno portato in panchina. Sul giocatore si era mossa anche la Roma, ma Sanchez ha preferito l'Inter: affare in via di definizione in prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il club inglese parteciperebbe al pagamento dell'ingaggio e c'è anche un accordo con il cileno in caso di riscatto, facilitato dal decreto crescita, grazie al quale i nerazzurri risparmierebbero sulla cifra lorda.