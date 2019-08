Diego Laxalt è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore dell’Atalanta. Nella giornata di giovedì è previsto un incontro tra il club nerazzurro e l’agente del calciatore per trovare l’intesa definitiva sull’ingaggio che percepirà l’uruguaiano. Nel frattempo, è stato raggiunto l’accordo sulla formula del trasferimento tra i bergamaschi e il Milan: sarà un prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La partenza di Laxalt era ormai già certa, con il procuratore dell’esterno che negli ultimi giorni si è recato in diverse occasioni a Casa Milan per discutere con la dirigenza sul futuro del suo assistito.

Laxalt, addio dopo una sola stagione?

Diego Laxalt, esterno sinistro classe 1993, è arrivato al Milan nell’estate 2018. Nell’ultima stagione ha collezionato in totale 24 presenze, 20 in campionato e 4 in Coppa Italia, senza riuscire a trovare il gol in nessuna di queste occasioni.