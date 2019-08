La prima notte viola di Ribery (a cena con Joe Barone, i dirigenti e Montella) non pone fine al mercato della Fiorentina, che pensa a un altro colpo per l’attacco: obiettivo Raphinha dello Sporting Lisbona. In difesa non solo Tonelli, piace anche Bonifazi. Roma in pressing per Rugani. Inter, ore di attesa per Sanchez. Politano tolto dal mercato. Samp: il presidente Ferrero lavora alla cessione del club con la cordata guidata da Gianluca Vialli

GLI ACQUISTI UFFICIALI DELLA SERIE A: FOTO

MERCATO ESTIVO: LE DATE DI CHIUSURA IN ITALIA E NEL MONDO

LE NEWS DI SKY SPORT ANCHE SU WHATSAPP