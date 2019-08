Nuovi passi avanti, nella trattativa tra Juventus e Roma per Daniele Rugani. Le due società infatti hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del giocatore in giallorosso. Fabio Paratici, capo dell’area sportiva bianconera, ha incontrato a Milano l’intermediario che sta portando avanti il dialogo tra i club e nella giornata di giovedì è previsto un nuovo incontro. La base su cui si ragiona è un corrispettivo economico tra i 22 e i 24 milioni di euro, con l’aggiunta da parte della Roma di due giovani, Riccardi e Celar, quest’ultimo in prestito al Cittadella. Resta da definire la cifra, che dovrà essere poi ripartita tra parte fissa e bonus.

La stagione di Daniele Rugani

Rugani, 25 anni, non ha avuto molto spazio nell’ultima stagione. È stato una delle principali alternative a Bonucci e Chiellini nel ruolo di centrale della difesa a quattro di Massimiliano Allegri, che ne ha sempre stimato le qualità. Ha totalizzato 20 presenze ripartite cosi: 15 in Serie A (con 2 gol), una in Coppa Italia e 4 in Champions League. Ha eguagliato il minor numero di presenze stagionali con la maglia della Juve, come nel 2016/17.