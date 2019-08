Prima cena fiorentina, per Franck Ribery, che ha cenato con Vincenzo Montella e la dirigenza viola. Al termine della serata, l’allenatore della Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni, intervistato da Sky Sport. “Siamo contenti di avere un giocatore così con noi, da parte sua c’è la voglia di esprimersi ad altissimi livelli. L’abbiamo sentito qualche giorno fa e aveva manifestato l’intenzione di rimettersi in gioco qui. È riuscito a farmi rimettere le scarpette perché eravamo da soli all’allenamento, comunque sta bene. Presto si allenerà con la squadra e vedremo se giocherà contro il Napoli” ha detto Montella.

Confermato l’interesse per Raphinha

Proseguendo, l’allenatore ha ammesso l’interesse della Fiorentina per Raphinha dello Sporting, per cui è in corso una trattativa. L’obiettivo della dirigenza viola è quello di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. “È un calciatore interessante, per le caratteristiche che ha è un Ribery ma per la fascia opposta. Mi piace come profilo” ha ammesso Montella.