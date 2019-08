Nonostante l’arrivo di Franck Ribery, non si ferma il mercato della Fiorentina nel ruolo di esterno d’attacco. Per questo, Daniele Pradé è al lavoro per un nuovo colpo nel ruolo. Dopo i tentativi per Suso e Berardi, che però si sono conclusi con esito negativo per l’importanza ricoperta nei rispettivi club, prosegue la trattativa per Raphinha, esterno classe 1996 dello Sporting, tra i migliori della squadra nella passata stagione. L’operazione è portata avanti sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto in favore della Fiorentina, che dunque potrebbe consegnare un altro attaccante esterno a Vincenzo Montella.

Rinforzi per la difesa

La dirigenza viola è impegnata anche per rinforzare il reparto arretrato. Oltre a Tonelli, per la difesa resta viva l’ipotesi Kevin Bonifazi del Torino: è in programma nelle prossime ore un incontro con l’agente del calciatore a Firenze per provare a definire l’affare. Su Bonifazi però c’è da battere la concorrenza del Sassuolo (specialmente se gli emiliani non dovessero chiudere per Pablo del Bordeaux che resta l’obiettivo principale) e del Parma, che ha una proposta importante per il giocatore. Per questo si prospetta un duello per Bonifazi, che potrebbe protrarsi tra diverse squadre fino alla fine del calciomercato.