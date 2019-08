Torna caldo l’asse tra Fiorentina e Inter, che procedono spediti verso l’accordo definitivo per lo scambio che porterà Cristiano Biraghi in nerazzurro (nel cui vivaio è cresciuto) e Dalbert in viola. Per l’esterno brasiliano sembrava vicino il ritorno al Nizza, la cui offerta non ha soddisfatto l’Inter: inizialmente orientato ad accettare il prestito oneroso, il club francese è tornato a chiedere un trasferimento temporaneo gratuito. Quindi, i rossoneri hanno subito cambiato obiettivo e stanno trattando con la stessa formula Stanley Nsoki, esterno sinistro di proprietà del Paris Saint-Germain. Ad ogni modo, per lo scambio c’è la volontà di tutte le parti coinvolte e l’accordo è vicino: si attende solo l’ok definitivo da parte di Dalbert per portare l’operazione in chiusura.

No dell’Inter per la cessione di Politano

Durante i contatti tra i due direttori sportivi, la Fiorentina ha chiesto all’Inter Matteo Politano, per cui era stata già avanzata una richiesta in passato. Tuttavia, i nerazzurri hanno ribadito la volontà di tenere il giocatore, comunicandolo subito dopo anche al suo agente e confermando che al momento non è sul mercato. E in futuro, salvo cambiamenti, non è contemplata l’ipotesi della sua partenza.