2. Un palmarès da favola



Superfluo dire che a Firenze è arrivato uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio moderno. In Germania possiede l’incredibile record di titoli di Bundesliga vinti: ben 9. Mai nessuno come lui nel calcio tedesco. Ma, come testimoniato dalla foto qui sotto, non si è limitato a vincere “in casa”. C’è la sua firma sulla Champions League alzata nel 2013 dall’allora squadra di Jupp Heynckes: in quella competizione segnò un gol e firmò 5 assist, uno dei quali nella finalissima contro il Borussia Dortmund. Ma non finisce qui: ha vinto per 6 volte la Coppa di Germania (più una turca, con il Galatasaray), 5 volte la Supercoppa di Germania. Campione del mondo per club nel 2014, nello stesso anno ha alzato anche la Supercoppa Europa. Il francese è stato per tre volte giocatore dell’anno e per una volta giocatore europeo dell’anno.