Pensa di arrivare ai 40 anni decisivo come Totti? Come sta? Cosa l’ha spinta a rimettersi in gioco?

"Il calcio è la mia vita ed è la ragione per la quale ho preferito rimanere in Europa. Rispetto tanto Totti, come persona e come calciatore. Spero di riuscire ad arrivare anche io a 40 anni ed essere ancora decisivo. A gennaio mi sono infortunato in ritiro, poi l’allenatore ha fatto altre scelte, dando maggiore spazio ai giovani. Ma quando sono stato chiamato in causa ho risposto sempre presente"