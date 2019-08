Non solo la difesa per la Roma. Petrachi si sta muovendo molto in questi ultimi giorni di calciomercato per accontentare il più possibile Fonseca. Occhi puntati sull'attacco anche, fra chi potrebbe salutare e chi si appresta ad arrivare. I giallorossi continuano a trattare la cessione di Patrik Schick, che piace sempre in Bundesliga, dove il Lipsia è in vantaggio sullo Schalke. In uscita anche Defrel, per cui invece è in pole la Sampdoria. Nel frattempo la Roma valuta l’acquisto di un vice Dzeko e ha avviato i contatti con l’agente di Nikola Kalinic, che può lasciare l’Atletico Madrid: c’è l’ok di Fonseca, che gradirebbe l'arrivo del croato. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto che si può chiudere già la prossima settimana. Fra gli obiettivi sempre per il reparto offensivo anche Mariano Diaz.

La stagione di Kalinic

Per Kalinic ecco dunque la possibilità di riscattare una stagione difficile, la seconda dopo quella al Milan. 24 presenze e soltanto quattro gol per il classe 1988 nell'annata con Simeone, che lo ha schierato solo sette volte dal 1' in Liga. La sua ultima rete risale addirittura al gennaio scorso contro il Girona in Copa del Rey. Nella stagione 2017/18, quella in maglia rossonera, 41 partiti totali e cinque gol. Adesso l'opzione Roma per potersi rilanciare.