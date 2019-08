Non una carriera comune, quella di Radja Nainggolan, che in un’intervista rilasciata a Sky Sport ha ripensato ad una tappa in particolare del suo percorso: l’addio alla Roma. "Quando mi sono separato dai giallorossi è stato un duro colpo per me. Anche lì sicuramente avevo qualche colpa ma è stato tutto dovuto alla scelta di una persona; poi è andata via e ho pensato che sarei potuto rimanere. Comunque sono scelte che bisogna prendere in quei momenti, che poi diventano un rammarico inutile perché sono contento delle scelte che ho fatto in carriera finora. Spero di togliermi tante soddisfazioni, perché la voglia c'è ancora" ha spiegato il centrocampista. Nainggolan è passato in prestito dall’Inter al Cagliari in questa sessione di calciomercato dopo un solo anno in nerazzurro.