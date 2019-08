La Roma continua a lavorare per la difesa, fra studi e riflessioni. Al centro dei quali c'è il nome di Daniele Rugani, obiettivo per rafforzare la retroguardia di Fonseca. Tuttavia i giallorossi, nelle ultime ore, stanno riflettendo sui numeri dell'operazione per il centrale classe venticinquenne. La trattativa per la cessione del difensore bianconero ha subito un rallentamento. La Roma nutre delle perplessità sull’impatto economico dell’operazione. All'interno dell’affare potrebbero rientrare alcuni giovani della Primavera giallorossa (Riccardi e Celar i nomi più concreti), più un conguaglio da 20/25 milioni di euro diviso tra parte fissa e bonus. Da definire la formula (titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto). Rugani non ha avuto molto spazio nell’ultima stagione. È stato una delle principali alternative a Bonucci e Chiellini nel ruolo di centrale della difesa a quattro di Massimiliano Allegri, che ne ha sempre stimato le qualità. 20 presenze nell'ultima stagione. Ha eguagliato il minor numero di presenze stagionali con la maglia della Juve, come nel 2016/17.