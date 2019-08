Il Sassuolo è alla ricerca di un attaccante da regalare a De Zerbi. E l'ultima idea porta il nome di Sebastian Giovinco. E' stato fatto un tentativo con l'Al Hilal per il classe 1987, per il quale si lavora ad un prestito. Si tratta di un'operazione non facile, ma permane la volontà di provarci. Giovinco gioca in Arabia Saudita dallo scorso gennaio, dopo gli anni passati al Toronto. Da quando è arrivato ha segnato 5 gol in 19 presenze, un redimento inferiore rispetto a quello avuto negli Stati Uniti, dove è andato a segno 83 volte in 142 occasioni. L'attaccante in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Parma e Empoli, prima di abbandonare la Serie A nel 2015. All'Al Hilal la Formica Atomica ha un contratto di tre anni da 10 milioni di euro a stagione. Una somma decisamente importante, perfino maggiore ai sette che entravano nelle sue casse in quel di Toronto. Con il passaggio all'Al Hilal Giovinco ha scalato la classifica dei calciatori italiani più pagati al mondo. In questo momento si trova al secondo posto, dietro solo a Graziano Pellè, che allo Shandong Luneng guadagna 15 milioni.