Ultimi giorni di calciomercato che potrebbero riservare ancora novità nel Milan. Jorge Mendes infatti è al lavoro insieme alla dirigenza rossonera per portare André Silva allo Sporting. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali ma qualora l’attaccante portoghese dovesse lasciare l’Italia permetterebbe al Milan di tornare sul mercato in entrata e acquistare un altro attaccante.

Angel Correa in cima alla lista

Per riempire il posto vuoto lasciato da André Silva, il Milan avrebbe già pronto il nome. Si tratta di Angel Correa, attaccante argentino dell’Atletico Madrid classe 1995, che i rossoneri hanno già bloccato. Con gli spagnoli e col giocatore c’è già un accordo ed è lo stesso Correa a spingere per il suo trasferimento a Milano. Che però avverrebbe soltanto in caso di partenza di André Silva, che non rientra nei piani tecnici della società.

Risoluzione consensuale con Strinic

Intanto è giunta al termine, dopo una sola stagione, l’avventura di Ivan Strinic al Milan. Le parti hanno firmato la risoluzione consensuale che libera il difensore classe 1987: era arrivato nel 2018, acquistato dalla Sampdoria.