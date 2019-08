Un grandissimo entusiasmo. Tanta passione per una nuova proprietà, un mercato super (soprattutto con l’arrivo di Franck Ribery). Il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso è stato accolto da un Franchi caldissimo prima della sfida d’esordio del campionato contro il Napoli. Un saluto ai tantissimi tifosi viola con in mano una sciarpa viola. Accanto a lui il braccio destro Joe Barone.

Lo stesso patron del club di Firenze ha raccontato le sue emozioni al microfono di Sky Sport: "Sto tremando, troppo grandi queste emozioni. Prima volta qui in Italia a vedere una partita della mia squadra. Siamo tutti nervosi non per il risultato ma per quello che sta succedendo. Mi vogliono in curva, mi chiedono selfie, ne avrò già fatti cinquecento. Io sto invecchiando ma tutto questo è bello". Il pubblico di Firenze ha risposto alla grande con 24mila abbonamenti: "Non ce lo aspettavamo. Mi sono emozionato quando sono entrato nello stadio. Sono stato negli stadi ad applaudire i miei campioni, i nostri giocatori della Nazionale, questa è stata la prima volta che sono venuti per me, alla mia età. Ha toccato il cuore. Io in curva? Ora - ha concluso - andiamo in curva prima della partita, sono anziano loro lo sanno, voglio bene loro, ma ho bisogno di sedermi, ho mal di schiena".