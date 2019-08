Mentre Mauro Icardi continua a non aprire alle opportunità di mercato, anche l’Inter ha definito qual è la sua posizione. Se negli ultimi giorni di mercato la Juventus si presentasse per trattare il passaggio dell’argentino in bianconero, infatti, la richiesta dei nerazzurri sarebbe superiore alle offerte finora ricevute. Su tutte quella del Napoli, che per lui aveva trovato un accordo con l'Inter per 65 milioni di euro bonus compresi, quindi il prezzo negli ultimi giorni di mercato sarebbe di almeno 70 milioni di euro. Nel frattempo l'argentino continua a dire no a tutte le offerte e fa filtrare la volontà di rimanere in nerazzurro, allenandosi al massimo nel tentativo di convincere Antonio Conte e di giocarsi le sue chance per riprendersi una maglia da titolare. Questo nonostante il club abbia già sottolineato più volte che Icardi è fuori dal progetto tecnico, pur mantenendolo all’interno della rosa (all’argentino è stata affidata la maglia numero 7, che in caso di permanenza non potrebbe andare ad Alexis Sanchez), lasciando poi a Conte le scelte tecniche su chi convocare e schierare in campo. In ogni caso con queste decisioni Icardi si prende consapevolmente il rischio di rimanere per sei mesi fuori dal campo e la sua eventuale permanenza verrebbe ridiscussa a gennaio.