Il Bologna piazza il colpo Gary Medel. Ve lo ricordate? Tre stagioni all'Inter tra il 2014 e il 2017, 109 presenze e un gol in tutte le competizioni. Ora, dopo due stagioni in Turchia con il Besiktas, torna in Serie A con il Bologna. Un'operazione da 2 milioni di euro, il centrocampista arriverà a titolo definitivo. Classe '87, reduce dal quarto posto in Copa America, Medel arriverà in Emilia tra lunedì e martedì per svolgere le visite mediche e firmare un contratto triennale. Il duo Sabatini-Bigon piazza un altro grande rinforzo.