È sempre più incerto il futuro di Gregoire Defrel. Un vero e proprio intrigo quello che vede coinvolto l’attaccante francese della Roma, in uscita dai giallorossi e nel mirino di diverse società. Oltre a Sampdoria e Sassuolo, club che da settimane stanno provando a chiudere l’operazione, per il classe ’91 nelle ultime ore è tornato alla carica anche il Cagliari, che già aveva seguito con attenzione il giocatore nella fase iniziale della sessione estiva di calciomercato. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Brescia e l’infortunio accusato da Leonardo Pavoletti – i cui tempi di recupero sono ancora incerti – il club rossoblù sta pensando nuovamente a Defrel e per arrivare al giocatore sarebbe disposto a prelevare dai giallorossi anche il portiere Robin Olsen.

Corsa a tre

Un inserimento deciso quello del Cagliari, che mettendo nell’operazione anche Olsen – ormai fuori dal progetto della Roma – potrebbe dunque assestare uno scatto decisivo per arrivare a Defrel. Restano da capire le formule dell’eventuale operazione, ma per l’attaccante francese la corsa torna a tre. Oltre al Cagliari, appunto, ci sono anche Sassuolo e Sampdoria, club nei quali Defrel ha già militato e destinazioni gradite al giocatore. Nelle ultime ore il Sassuolo aveva preparato un rilancio offrendo alla Roma 16 milioni, uno in più rispetto alla Sampdoria. Adesso, però, ci sarà da fare i conti anche con il Cagliari, tornato prepotentemente in corsa inserendo anche Olsen nell’operazione.

La posizione di Olsen

Qualora il Cagliari non dovesse arrivare a Defrel, comunque, rimarrebbe in piedi la pista relativa a Robin Olsen. Il portiere titolare dei rossoblù Alessio Cragno, infatti, sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori visite per capire ancora meglio i reali tempi di recupero dopo l'infortunio accusato nel precampionato. Qualora fosse necessario, il Cagliari potrebbe in ogni caso stringere per Olsen indipendentemente dall'operazione Defrel.