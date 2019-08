Il ko di Udine è ancora fresco nella mente di tutti i tifosi del Milan, così come i volti preoccupati di Massara, Maldini e Boban, presenti alla Dacia Arena. Il Milan è partito malissimo in campionato, ora starà a Giampaolo capire in che modo cambiare la sua squadra per riscattarsi già contro il Brescia. Alla società, invece, il compito di rinforzare la rosa e di aiutare il proprio allenatore in questi ultimi giorni di calciomercato. Correa e non solo nella lista, perché i rossoneri guardano anche alla difesa, dove l'obiettivo è tornato ad essere Merih Demiral. Il centrale turco è stato nuovamente richiesto alla Juventus e nella giornata di martedì è in programma un incontro fra le due società. Per il Milan si tratterebbe di un investimento per il futuro, dal momento che Demiral è un profilo richiesto da molti. Maldini e Boban, che da tempo lo hanno puntato, hanno aspettato una minima apertura da parte della Juventus, che al momento sembra esserci. L'offerta dei rossoneri sarebbe pari a 35 milioni di euro. Da capire se questa cifra basterà o meno, dal momento che anche il Sassuolo dovrà avere la sua parte (questo l'accordo qualora il calciatore fosse stato ceduto entro i primi due anni).

Roma spettatrice interessata

Cedendo Demiral, la Juventus terrebbe a Torino Rugani, che andrebbe a completare il reparto difensivo di Sarri. Il centrale classe 1993 è un obiettivo della Roma, che però sta temporegiando e rischia di trovarsi con niente in mano. I giallorossi stanno puntando anche Lovren e adesso sono chiamati a decidere su quale dei due puntare. Torino-Milano-Roma, asse caldissimo.