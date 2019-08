Sono ore decisive per il futuro dell’attacco del Napoli. L’ultimo tassello del calciomercato è pronto a essere acquistato: sarà probabilmente Fernando Llorente. L’ex attaccante della Juventus, attualmente svincolato dopo l’avventura al Tottenham, potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore azzurro, fatto certificato dall’incontro che l’agente dello spagnolo dovrebbe avere nella giornata di martedì (a Roma, dove c’è la sede della Filmauro di De Laurentiis) con la dirigenza napoletana. Da sistemare solo i dettagli dell’accordo, dato che il centravanti 34enne non è legato ad alcun club.

Tramonta l’ipotesi Icardi?

Martedì sarà anche con tutta probabilità l’ultima giornata utile per il Napoli per attendere qualche segnale da Mauro Icardi, primo nome sulla lista della società, che sembra però sempre più convinto di voler rimanere all’Inter, nonostante, come ribadito anche dall’ad Marotta ("Nessuno ha chiesto a Mauro di restare", ha detto prima di Inter-Lecce), sia tuttora fuori dal progetto nerazzurro di Antonio Conte. L’arrivo a Roma dell’agente di Llorente, però, è un messaggio chiaro: il Napoli non ha più tempo di aspettare l’argentino ed è pronto a virare definitivamente verso l’ex attaccante della Juve, profilo di esperienza per Carlo Ancelotti.