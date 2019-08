Ancora un'operazione in entrata per il Bologna. Sempre attivissima sul mercato la società del presidente Saputo, che dopo aver preso Gary Medel ha chiuso anche per un altro prospetto giovane e parecchio interessante, Nicolas Dominguez. Centrocampista argentino classe ’98 in forza al Velez Sarsfield, il giocatore è finito nel mirino di Walter Sabatini e Riccardo Bigon, che nella giornata di giovedì 29 agosto con una accelerata decisiva hanno definito l’affare. L’operazione è stata chiusa sulla base di una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro più bonus, mentre il Velez avrà anche una percentuale pari al 25% sulla futura rivendita del giocatore. Dominguez arriverà già nella giornata di venerdì 30 agosto a Bologna per definire tutto e prendere contatto con la nuova realtà, ma poi non rimarrà in Italia. Il centrocampista, infatti, tornerà in prestito al Velez fino a gennaio. A quel punto, poi, il Bologna deciderà se portarlo direttamente in Serie A o se lasciarlo in Argentina fino a giugno.

Chi è Dominguez

Considerato da molti come uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico argentino, Dominguez è il classico volante, un centrocampista a tutto campo. Classe ’98, ha fatto tutta la trafila delle giovanili con il Velez Sarsfield, squadra con la quale ha esordito in Superliga giovanissimo, nella stagione 2016/17. Nelle due annate successive la consacrazione nel massimo campionato argentino, mentre all’inizio dell’ultimo torneo si è reso protagonista di un exploit nelle prime giornata: ben 3 gol in 4 presenze. Completo sia in fase di impostazione che di rottura, predilige giocare nel ruolo di mediano e pur non essendo particolarmente strutturato (1,79 m) è dotato di una garra che difficilmente lo porta a perdere contrasti. Abile pure negli inserimenti, soprattutto nelle ultime stagioni è cresciuto parecchio in zona gol. Un’altra pedina che potrebbe rivelarsi importante nello scacchiere tattico di Mihajlovic per il futuro, il Bologna è pronto ad abbracciare Nicolas Dominguez.