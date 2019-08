Un mercato da protagonista assoluta già in questa sessione ma non solo. Non si ferma la Fiorentina, che pensa già alle possibili operazioni in chiave futura. Mirino ben puntato e obiettivo individuato, la società viola prova l’affondo per Sandro Tonali, talentuoso centrocampista classe 2000 del Brescia grande protagonista nella passata stagione in Serie B e già autore di un'ottima prova all’esordio in Serie A contro il Cagliari. Nella giornata di giovedì 29 agosto è andato in scena un incontro tra l’agente del giocatore e il club del presidente Rocco Commisso. È stata una chiacchierata interlocutoria che è servita a tenere calda la pista in chiave futura. Il presidente del Brescia Massimo Cellino, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi di Tonali in questo momento e non è nemmeno disposto a fissare il prezzo per il giocatore. Il classe 2000, in ogni caso, rappresenta un vero e proprio pupillo di Commisso, che ha deciso di puntare su di lui e che vorrebbe renderlo il simbolo giovane e italiano della Fiorentina del domani. Le discussioni sono iniziate, Tonali è nel mirino della società viola.