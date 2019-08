Elseid Hysaj è pronto a lasciare Napoli. Il terzino albanese, uno dei nomi in uscita del mercato azzurro, è infatti molto vicino al passaggio al Valencia. Trattativa che si è accesa nelle ultime ore, soprattutto dopo il grave infortunio di Cristiano Piccini, che in allenamento si è fratturato la rotula e potrebbe restare fuori per gran parte della stagione. La squadra spagnola è corsa subito ai ripari: trattativa agli sgoccioli con il Napoli, che potrebbe a breve accettare la proposta di prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni e obiettivi che l’esterno destro potrà raggiungere in questa stagione. A confermare la volontà di chiudere l’operazione è stato anche l’agente del 25enne, Mario Giuffredi, che ha parlato in questi termini nella serata di mercoledì a Sky Sport: “C'è una trattativa in corso, siamo in contatto col Valencia da stamattina. Nelle prossime ore possibili sviluppi”. Hysaj, capitano dell’Albania, fu portato al Napoli nel 2015 da Maurizio Sarri, che lo aveva allenato anche all’Empoli: 171 le presenze totali in azzurro.