Un pitbull al servizio del Bologna: il club rossoblù ha annunciato Gary Medel con un video esilarante in compagnia di un barboncino. La clip parte con una musica rassicurante, poi la telecamera si sposta verso Medel e il ritmo aumenta in maniera esponenziale. Il Pitbull guarda fisso il barboncino, ma non ringhia. Il centrocampista cileno è innocuo, sorride e accarezza il cagnolino. Per "ringhiare" aspetterà di tornare in campo

BOLOGNA-SPAL LIVE