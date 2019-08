Un doppio nuovo rinforzo per il Cagliari di Maran. Dopo aver definito nelle scorse ore le trattative per Giovanni Simeone e per Olsen, rispettivamente con Fiorentina e Roma, la società rossoblù ha accolto nella mattinata di venerdì i due giocatori in Sardegna. Il primo a sbarcare all’aeroporto di Elmas – accolto dal grande entusiasmo dei tifosi – è stato il Cholito, soffiato alla concorrenza di Sampdoria e Sassuolo grazie a un’offerta da 16 milioni di euro complessivi (prestito con obbligo di riscatto): "Ho scelto col cuore, ho parlato con l’allenatore e il presidente, tutti mi volevano. Ho sentito anche il Pata Castro. Sono pronto, ora faccio le visite e chiudiamo tutto, ma sono pronto", le sue prime parole. Nel contratto dell’attaccante argentino sarà presente anche una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

Anche Olsen in Sardegna

Simeone ma non solo, perché oltre all’attacco il Cagliari – anche per via dell'infortunio di Cragno – ha deciso di rinforzare anche la porta: dalla Roma, con la formula del prestito secco, è arrivato infatti anche Robin Olsen. "Sono molto felice, questa è un'ottima opportunità per rilanciarmi anche in vista dell’Europeo. Il Cagliari è una buona squadra", le parole del portiere svedese. Annunciato con un video in stile Super Mario da parte del club rossoblù.

Olsen al Cagliari: l'ufficialità

"Il Cagliari Calcio annuncia l'arrivo in rossoblù del calciatore Robin Olsen in prestito dalla Roma sino al termine della stagione 2019-20. Nato a Malmo, classe 1990, Olsen è il portiere titolare della Svezia, con cui vanta già 31 presenze. Ha cominciato la sua carriera tra le fila del Malmo, la principale squadra della sua città: in tre stagioni ha vinto due campionati (2013 e 2014), una Supercoppa (2014) e ha fatto il suo esordio in Champions League. Nel 2015 è stato premiato come miglior portiere svedese”, si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club rossoblù. "Nel gennaio 2016, dopo una breve parentesi al PAOK di Salonicco, si è trasferito in Danimarca, all'FC Copenaghen. Qui ha contribuito al doppio “Double” conquistato dalla compagine della capitale: due titoli danesi e altrettante Coppe nazionali, nel 2015-16 e 2016-17. Nel 2018-19 è passato alla Roma: con i giallorossi è sceso in campo 35 volte. Agile, reattivo, il suo punto di forza sono le uscite uno contro uno con l’attaccante lanciato a rete. Bravo anche nelle uscite alte, grazie alla sua imponente struttura fisica copre con facilità lo specchio della porta. Olsen metterà ora a disposizione del Cagliari tutta la sua esperienza internazionale e professionalità. Benvenuto, Robin!", conclude la nota del Cagliari.