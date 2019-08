Blitz della Juventus, per assicurarsi uno dei talenti più interessanti in Italia: i bianconeri hanno acquistato Kwang-son Han, attaccante nordcoreano di proprietà del Cagliari classe 1998, per 5 milioni di euro. Il giocatore da tempo era nelle mire dei bianconeri che già in passato avevano provato ad acquistarlo. In queste ultime ore di mercato c'è stato lo scatto decisivo per convincere i rossoblù a lasciarlo andare. Nella scorsa stagione, Han è stato in prestito al Perugia in Serie B dove ha collezionato 20 presenze e 4 reti. L'attaccante si allenerà con la prima squadra e si deciderà poi che iter fargli seguire, se mandarlo eventualmente in prestito o aggregarlo alla squadra Under 23, in attesa di farlo esordire con i nuovi colori in Serie A.