Matteo Darmian torna in Italia, quattro anni dopo. Lo farà grazie al Parma, che ha acquistato l’esterno di difesa dal Manchester United per una cifra intorno al milione e mezzo di euro. Il giocatore si legherà al club emiliano per le prossime tre stagioni. L’intesa definitiva è stata raggiunta, dunque si attende soltanto l’arrivo di Darmian in città, così da potersi mettere subito a disposizione di Roberto D’Aversa ed essere pronto per il rientro dalla sosta del campionato.

La carriera di Matteo Darmian

Cresciuto nel vivaio del Milan, Darmian ha esordito in Serie A con i rossoneri prima di essere girato in prestito al Padova. Quindi nel 2010 è stato acquistato dal Palermo, dove è rimasto soltanto una stagione. Con il Torino ha fatto vedere le cose migliori, fino al 2015 quando il Manchester United ha scelto di puntare su di lui. Tuttavia, nelle ultime due stagioni non ha trovato lo stesso spazio di prima e Parma potrebbe essere la soluzione migliore per rilanciarsi.