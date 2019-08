E' Fernando Llorente il rinforzo per l'attacco del Napoli. Accordo raggiunto con il 34enne spagnolo, svincolato dopo aver indossato la maglia del Tottenham nelle ultime due stagioni. Gli ultimi dettagli sono stati limati durante un incontro con gli agenti del giocatore, le visite mediche sono previste nella giornata di sabato a Villa Stuart. Per Llorente si tratta di un ritorno in Italia dopo l'esperienza con la Juventus dal 2013 al 2015. Il club di De Laurentiis non intende dunque più aspettare Mauro Icardi: dopo l'ultimatum non sono arrivati segnali di apertura da parte dell'argentino. L'attaccante, tramite Wanda Nara, ha riaperto il dialogo con l'Inter per provare a trovare una soluzione.