Ultime ore di calciomercato, ultimi colpi per accontentare i propri allenatori. E' questo il caso anche della Fiorentina, che sta per regalare a Montella il centravanti che tanto cercava. Si tratta di Pedro, attaccante classe 1997 della Fluminense. L'operazione è ormai in chiusura, il traguardo è ad un passo. I due club, infatti stanno definendo gli ultimi dettagli e poi sarà tempo della partenza del giocatore, direzione Firenze. I viola, che hanno esercitato un forte pressing negli ultimi giorni, hanno sempre considerato Pedro come la primissima scelta per il reparto offensivo, a maggior ragione dopo il trasferimento di Simeone al Cagliari. Sarà un acquisto a titolo definitivo, intorno ai 14/15 milioni, con la Fiorentina che lascerà il 20% della sua futura rivendita alla Fluminense. I viola stanno cercando di organizzare un volo in tempi strettissimi in modo tale da far arrivare il giocatore a Firenze già domenica temendo che - arrivando lunedì - non si possa definire l'affare in tempo.