Mercato che sta per volgere al termine, ma per la Juventus non sembrano esserci novità in vista. "Se non ci saranno opportunità negli ultimi giorni, rimarremo come siamo" ha detto Fabio Paratici, intervistato da Sky Sport. Il capo dell’area sportiva della Juventus ha poi annunciato la permanenza di Paulo Dybala: "Escludiamo che possa andar via. Siamo testimoni che questa squadra è formata da un gruppo molto legato. Penso che si parli sempre poco di questo aspetto. I calciatori sono sempre motivati e se vanno via poi hanno piacere a tornare. Siamo primi da 3000 giorni eppure ci si allena sempre allo stesso modo". Quindi ha proseguito sulle possibili mosse di queste ultime ore: "Credo che per tutte le squadre valga lo stesso discorso: il mercato è programmazione ma anche opportunità, poi ci sono gli imprevisti. Di certo quando si gioca durante il mercato c’è maggiore agitazione".