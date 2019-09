Il mercato ha regalato a Maurizio Sarri diverse nuove pedine. In questa sessione la Juventus ha acquistato a parametro zero Ramsey e Rabiot e ha riportato a casa Buffon. Presi anche Demiral, Danilo, Pellegrini (girato in prestito al Cagliari), Romero (in prestito al Genoa) e Traore (in prestito al Sassuolo). Il grande colpo, in ogni caso, è stato de Ligt, prelevato dall'Ajax per 75 milioni.