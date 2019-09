Con la trattativa Correa ancora in stand-by e le rispettive parti ferme sulle proprie posizioni, il Milan ha trovato l'alternativa per un colpo last minute in attacco. I rossoneri hanno piazzato l'affondo decisivo per Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte. Sul croato classe '93 c'era da tempo anche l'Inter, che però ha mollato la presa dopo la decisione di tenere Politano, rifiutando l'offerta della Fiorentina. Rebic al Milan è un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro più bonus, per una cifra totale che potrebbe arrivare a 30 milioni. Nell'operazione rientrerà anche André Silva: l'attaccante portoghese ha accettato il trasferimento in Germania. Rebic è arrivato alla Malpensa attorno alle 22 e, intercettato dalle telecamere di Sky poco prima di entrare in albergo, ha regalato un "forza Milan" a tutti i suoi nuovi tifosi.