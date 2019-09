Dopo aver accolto Smalling e aver definito l'affare Kalinic con l'Atletico Madrid, la Roma continua a lavorare in queste ultime ore di calciomercato. Fonseca può così contare su altri due rinforzi, uno per la difesa e uno per l'attacco. Manca un ultimo tassello per il centrocampo, dove l'obiettivo resta Mateus Vital, ala ma anche esterno classe 1998 del Corinthians. Nonostante sembrasse tutto fatto, bisognerà lavorare ancora per arrivare alla fumata bianca. Un accordo in realtà era stato trovato, ma poi il club brasiliano ha voluto cambiare le carte in tavola. Insomma, non bastano più gli 8 milioni iniziali, ora il Corinthians ne chiede 10. Un rialzo che i giallorossi non hanno preso benissimo, tuttavia proveranno a riaprire la trattativa. Nella stagione in corso 16 presenze e un gol per Vital: "La Roma è un grande club, ma io non ne so ancora nulla”, le sue parole dopo la partita contro la Fluminense.

Schick saluta

A Roma intanto sta per arrivare il vice Dzeko. Si tratta di Nikola Kalinic, che torna in Italia dopo le esperienze con Fiorentina e Milan. Un rinforzo voluto da Fonseca, un giocatore che conosce bene la Serie A e che potrebbe garantire un'alternativa valida al bosniaco. Ecco perché a salutare sarà Schick, che viaggia spedito verso la Bundesliga. La trattativa per portarlo al Lipsia è ormai in via di definizione. La formula è quella del prestito a 5 milioni con obbligo di riscatto (fissato a 20 milioni) al raggiungimento di un determinato numero di presenze.