Porte serrate, fiato corto e disamina di quanto appena concluso. La lunga corsa del calciomercato estivo ha vissuto la sua ultima tappa: non sono mancati i botti finali e ora i dirigenti potranno godersi qualche giorno di relax, in attesa di vedere sul campo se le operazioni effettuate porteranno i risultati sperati. Per chi non ha ancora completato la sua rosa o dovrà far fronte a degli imprevisti, ci sono ancora a disposizione giocatori a costo zero, rimasti senza contratto. Tutti gli altri, invece, dovranno aspettare gennaio per eventuali correzioni in corso d’opera e per anticipare qualche acquisto in vista del prossimo anno. La sessione invernale di calciomercato avrà in comune la data di chiusura nei principali campionati europei, seppur con differenti orari. Il 31 gennaio 2020, infatti, chiuderanno i battenti le finestre del vecchio continente, compresa la nostra Serie A, mentre la deadline si prolungherà ancora di qualche giorno nell’est Europa – con inizio e chiusura prevista tra metà gennaio e metà febbraio - e nel resto del mondo, come in Cina (l’ufficialità delle date non è ancora arrivata). Nel nostro campionato si potranno definire le prime trattative a partire dal 2 gennaio 2020, e lo stesso avverrà anche nella Liga spagnola. Avranno 24 ore in più, invece, in Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In questi Paesi la data di inaugurazione coinciderà con l’inizio dell’anno solare, il 1 gennaio, al contrario di quanto accadrà in Olanda, dove il calciomercato aprirà il 3 gennaio. Il giorno dopo, il 4 gennaio, toccherà alla Super Lig turca e alla Primeira Liga portoghese. Quest’ultima, a differenza degli altri, terminerà la sessione il 2 febbraio 2020. In Argentina le trattative prenderanno il via il 19 gennaio e si concluderanno esattamente un mese dopo, mentre in Russia si potrà operare dal 22 gennaio al 21 febbraio. Il campionato europeo che chiuderà la stagione 2019-20 di calciomercato sarà quello polacco, con inizio fissato per il 2 febbraio. I dirigenti avranno tempo di mettersi a lavoro e concludere acquisti o cessioni fino al 2 marzo, termine ultimo prima di rivedersi nell’estate successiva.

Date e orari della finestra invernale di calciomercato

Serie A (Italia): 2 gennaio-31 gennaio (h 20)

Liga (Spagna): 2 gennaio-31 gennaio

Premier League (Inghilterra): 1 gennaio-31 gennaio (h 18)

Bundesliga (Germania): 1 gennaio-31 gennaio (h 18)

Ligue 1 (Francia): 1 gennaio-31 gennaio

Eredivisie (Olanda): 3 gennaio-31 gennaio

Premier League (Russia): 22 gennaio-31 gennaio

Primeira Liga (Portogallo): 4 gennaio-2 febbraio (h 1)

SuperLig (Turchia): 4 gennaio-31 gennaio

Superliga (Argentina): 19 gennaio-19 febbraio (h 20)