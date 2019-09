È stato uno degli affari last minute (contratto depositato alle 21.57) della sessione estiva di calciomercato: al termine di una lunga trattativa che ha avuto l’accelerata decisiva proprio nell’ultimo giorno utile, Simone Verdi è diventato un nuovo giocatore del Torino. Intesa con il Napoli raggiunta in prestito oneroso a 3 milioni di euro e obbligo di riscatto già stabilito a 20 milioni, più ulteriori 2 milioni di bonus. "Sono molto contento di essere tornato al Torino, tutti mi hanno voluto fortemente", ha ammesso il calciatore dopo l’ufficialità del suo ritorno in granata. Verdi che non ha però dimenticato il Napoli e i suoi tifosi che ha voluto salutare con un messaggio via Instagram: "Ciao Napoli. Mi hai accolto e mi hai voluto bene dal primo giorno. Mi sono sentito a casa! Avrai sicuramente un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo. Un grosso in bocca al lupo!", le parole dell’esterno offensivo classe 1992.

I numeri di Verdi al Napoli

Arrivato nell'estate del 2018 dal Bologna, Verdi ha collezionato con il Napoli 24 presenze tra tutte le competizioni con quattro gol e 3 assist. Adesso il ritorno al Torino, dove ha già giocato nelle stagioni 2011/2012 e 2012/2013 indossando per 19 volte la maglia granata.