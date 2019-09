La sua avventura alla Roma non è andata come voleva. Patrik Schick non ha mai inciso, nel suo periodo in giallorosso, e non è riuscito a ritagliarsi spazio a sufficienza. Per questo, nell’ultimo giorno di calciomercato, ha accettato di trasferirsi al Lipsia. "Non avevo alcuna idea di come sarebbe andata la trattativa. Seguo il calcio tedesco ma ho voluto chiedere qualche informazione anche ai miei compagni che ci hanno giocato. Dzeko mi ha detto che andare al Lipsia sarebbe stata una buona idea" ha raccontato l’attaccante al sito sport.cz che l’ha intervistato dal ritiro della Repubblica Ceca. Il giocatore ritiene che anche dal punto di vista tattico possa adattarsi meglio: "A Roma giocavamo un calcio lento e non avevo molte occasioni. Non sono entrato nel vivo del gioco perché giocavo esterno, ma ora sarà diverso perché il Lipsia gioca veloce e aggressivo".