31 maggio 2015, questa la data dell'ultima partita giocata in Serie A da Matteo Darmian che, dopo quattro anni in Premier League, adesso è tornato in Italia. Ad abbracciarlo è stato il Parma, che ci ha investito un milione e mezzo di euro e che nel frattempo è risalito dalla Serie D fino alla massima categoria, confermandosi all'altezza: "Ho scelto questo club perché avevo voglia di giocare e perché qui mi hanno voluto fortemente. Ho seguito il calcio italiano nonostante la lontananza, compresa la crescita del Parma, che sta continuando. Tutti mi hanno fatto sentire a casa e sono felice". Queste le parole dell'esterno durante la conferenza stampa di presentazione. Darmian vuole tornare protagonista, anche perché allo United ha giocato poco: "Un professionista deve sempre accettare le scelte dell'allenatore, lavorando sodo per farsi trovare pronto. Firmare per i Red Devils è stato facile, perché rappresentano una maglia importante e un motivo di orgoglio. Rifarei tutto, in campo e fuori. Però avevo troppa voglia di giocare, per questo sono tornato".

"Obiettivo salvezza"

Con il Manchester United ha giocato per vincere titoli. Al Parma, invece, l'obiettivo è diverso: "Prima di tutto la salvezza - ha continuato - lavorerò sodo durante la settimana per dare il mio contributo. Sono arrivato da poco ma ho avuto la possibilità di conoscere diverse persone che lavorano per il club e tutte sono squisite. Anche D'Aversa è molto preparato, lo ha già dimostrato. La partita di Udine è stata positiva non solo per il risultato. È un campo difficile per tutti, noi abbiamo fatto la partita e abbiamo vinto. Ci sono stati tanti aspetti positivi da prendere in considerazione. Fisicamente sto bene, sto lavorando con la squadra. Le scelte poi chiaramente le fa il mister".