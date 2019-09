Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite, di cui l’ultima pesante per 4-0 contro la Lazio: una crisi di risultati che sta portando il Genoa a fare riflessioni importanti sulla posizione di Aurelio Andreazzoli, adesso a rischio. Infatti, la dirigenza rossoblù ha contattato Gennaro Gattuso, per comprendere la sua eventuale disponibilità. Al momento l’ex allenatore del Milan si trova in Russia per degli eventi commerciali e si fermerà per assistere alla sfida tra Krasnodar e Arsenal Tula. Il rientro in Italia è previsto per lunedì, ma al momento non si prospetta facile il raggiungimento di un accordo.

Ritorno al… passato?

Se effettivamente nelle prossime ore il Genoa dovesse accordarsi con Gattuso per affidargli la panchina, l’esordio sarebbe quello dei più suggestivi. L’allenatore infatti si ritroverebbe contro il Milan, dove ha giocato dal 1999 al 2012 e che ha guidato dal 2017 al 2019.