Simone PADOIN. Un po' l'emblema del gregario nella Juventus vincente degli ultimi anni. Il giocatore che non fa mai una polemica, lavora per il gruppo e si fa trovare sempre pronto quando c'è bisogno. Caratteristiche che Conte apprezza e non è un caso che con lui in panchina Padoin si sia espresso al meglio, fino ad esordire in Champions