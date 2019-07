Il grande rivale della coppia bianconera Conte-Marotta nella stagione 2011-12 è stato MASSIMILIANO ALLEGRI, che non è andato oltre il secondo posto col Milan (80 punti a -4 dalla Juve capolista). All’andata la Juve vinse 2-0, al ritorno a San Siro finì 1-1 dopo le polemiche per il gol di Muntari non convalidato dal guardalinee Romagnoli. All'epoca non c'era nemmeno il Var: basta questo per capire quanti anni siano passati dalla prima volta in cui Conte e Marotta hanno gioito insieme