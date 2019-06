L’Empoli riparte da Cristian Bucchi. Sarà l’ex Benevento e Sassuolo il prossimo allenatore dei toscani, che punteranno all’immediata promozione dopo la dolorosa retrocessione in Serie B. Con un comunicato ufficiale, la società, che ha seguito per giorni attentamente il suo profilo, considerato il più adatto a raccogliere l’eredità del suo predecessore, ha ufficializzato l’arrivo in panchina del classe 1977: “’Empoli FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Cristian Bucchi”. Bucchi, reduce dall’esperienza al Benevento, squadra condotta fino al terzo posto e alla conseguente semifinale playoff, sarà presentato al Castellani il prossimo 24 giugno e sostituirà dunque Aurelio Andreazzoli, che, dopo una doppia esperienza in azzurro, è stato già ingaggiato dal Genoa per guidare la squadra rossoblù in Serie A.