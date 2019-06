Dopo aver perso la semifinale playoff contro il Cittadella e aver fallito l'obiettivo Serie A, il Benevento è pronto a ripartire per la prossima stagione. E lo farà da Pippo Inzaghi, che prenderà il posto di Cristian Bucchi. Quest'ultimo ha lasciato i giallorossi ed è passato all'Empoli, con il Benevento che ha deciso di affidare la panchina all'ex allenatore di Venezia e Bologna. Inzaghi ha firmato un contratto biennale ed è pronto per questa nuova esperienza in Serie B. Questo il comunicato con cui il Benevento ha ufficializzato l'accordo: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il sig. Filippo Inzaghi per la conduzione tecnica della Prima Squadra. L’allenatore di Piacenza ha sottoscritto un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2020 con opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2021".