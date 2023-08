Suona, parola sua, da Bruce Springsteen al reggae. Canta e ha un ottimo palato, affinato nelle estati in Provenza. Nel 2021 divenne famosa la sua foto in allenamento con gli "occhiali da sole" high tech: il giorno dopo parò un rigore a Mbappé. Buffon è l'idolo e nel 2022 ha strappato un record a Ciriaco Sforza, quello della maglietta dell'Inter in 'Tre uomini e una gamba'

di Marco Salami

