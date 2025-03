Il terzino classe 2003 del Flamengo ha dovuto aspettare e lottare per trovare spazio ed essere protagonista, ma ora è tra i giovani più seguiti del campionato brasiliano. Mai considerato delle nazionali giovanili, il Ct del Brasile Dorival lo ha appena convocato per le prossime gare della nazionale verdeoro. Anche negli anni più difficiali Wesley non ha mai perso la speranza e adesso viene finalmente ripagato di tutti i suoi sforzi