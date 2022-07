Gianluca Scamacca è pronto a volare in Inghilterra per diventare un nuovo giocatore del West Ham, che ha trovato un'intesa totale con il Sassuolo sulla base di 36 milioni più 6 di bonus. L'attaccante della Nazionale sarà l'ottavo calciatore italiano nella storia degli Hammers. Ricordi chi sono stai quelli prima di lui? E come sono andati? Ecco i nomi e il rendimento dei suoi predecessori

