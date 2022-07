18 cose che (forse) non sapevi su Wijnaldum

In Inghilterra li chiamano "big game player", quelli decisivi soprattutto nelle grandi sfide, come la doppietta in 122 secondi nella semifinale Liverpool-Barcellona. Ha già segnato un gol alla Roma, a 16 anni era una superstar tra gli appassionati di Football Manager e può ricoprire tantissimi ruoli. Segna tanto, è un centrocampista ma con poker e triplette nel curriculum. L'idolo, un cugino famoso, la palestra, le playlist, i record e la sua storia

WIJNALDUM-ROMA, LE NEWS SULLA TRATTATIVA