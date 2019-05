Igor Zakarin ha conquistato la 13^ tappa del Giro d'Italia, 196 km da Pinerolo a Ceresole Reale, con l'arrivo più alto di questa corsa ai 2247 metri del Lago Serrù. Lo sloveno Jan Polanc mantiene la Maglia Rosa al termine di una frazione che ha visto invece andare in crisi due dei favoriti, Miguel Angel Lopez (+4'18'') e Simon Yates (+5'02''). Sono arrivati a braccetto al traguardo (+3') Primoz Roglic e Vincenzo Nibali, che in un paio di circostante hanno anche attaccato, mentre il protagonista di giornata è stato Mikel Landa, terzo al traguardo e prepotentemente rientrato in lotta per la Maglia Rosa, così come Zakarin e Mollema. Sabato altra tappa da cinque stelle di difficoltà, 131 km da Saint-Vincent a Courmayeur con ben 5 Gran Premi della montagna.